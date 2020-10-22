記憶體封測廠力成(6239)今（22）日召開法說會，對於SK海力士規畫收購英特爾（Intel）NAND記憶體及儲存事業，董事長蔡篤恭預期，由於交易規模甚大、需要時間進行及討論，預期對力成未來1、2年訂單沒有太大影響，並已制訂相關對策因應，盼降低影響程度。

SK海力士20日宣布將斥資90億美元，收購英特爾（Intel）NAND記憶體與固態硬碟（SSD）儲存事業，以及位於中國大連專門製造3D NAND Flash的Fab 68廠房。由於市場預期後段封測訂單拉回自製可能性大增，使身為英特爾主要後段封測夥伴的力成股價連日下跌。

蔡篤恭對此表示，力成事實上已知悉此事，當初知悉是英特爾規畫分享大連Fab 68廠產能，以降低營運成本，可能後來因為條件談得好，乾脆把整個事業群賣給SK海力士。雖然看似對力成衝擊很大，但實際上對英特爾內部的衝擊應該更大。

蔡篤恭認為，SK海力士之所以有興趣收購英特爾NAND記憶體及儲存業務，主要由於英特爾在四階儲存單元（QLC）及企業級SSD有很好的技術及市場布局，可彌補SK海力士的不足，但由於交易是分階段進行，不會立即影響與力成的關係及訂單。

據了解，SK海力士與英特爾的交易計畫，為明年底前完成首階段交易，但英特爾將繼續在中國大連廠生產NAND Flash，NAND記憶體及儲存事業將維持獨立運作一段時間，所有設計及製造IP將保留至2025年交易全部完成。

蔡篤恭表示，力成雖不能樂觀預期到5年後才會有影響，但相信未來1、2年影響不大。主因此次為併購整個事業體，尚需各國相關單位批准，SK海力士接手後如何運作、產能如何調整都需要時間研議，預期此交易影響要到2022年才會出現。

蔡篤恭指出，英特爾貢獻力成約10％營收，主要分為NAND Flash的元件封測及SiP/Module的SSD，前者訂單僅占力成Flash現有產能不到1成。因此，雖對力成會有影響，但影響時間及程度將不如外期預期快而嚴重。

蔡篤恭表示，力成將持續支援英特爾，以實現平穩轉移，同時將加強合作、以尋求其他接單商機。而力成與SK海力士的關係實際上算不錯，希望未來能建立更緊密關係，仍能保留相關委外訂單。同時，仍將建立備援計畫，以最大程度降低此事件對營運影響。

(時報資訊)