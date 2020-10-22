疫情激勵宅經濟蓬勃發展，物聯網生活化服務成長多，保全業下半年營運漸增溫；中保科（9917）物聯網生活服務客戶數每年以2位數成長、新保（9925）智慧生活服務業務，近3年複合成長率高達126.7％。中保科、新保指出，下半年的營運預期可逐季成長。

在物聯網生活服務客戶數增加，以及防疫產品業務量成長下，中保科今年9月合併營收11.85億元，已創22個月以來新高。

新保今年第三季的營收則是創近3年來單季新高。掌握疫情需求，中保科推出了「潔菌家」等居家服務； 針對「宅食」商機，中保科電商的業務量比去年也有倍數成長。

2020年在疫情期間，中保科的熱顯像儀銷售、臉部辨識門禁系統銷售，每季都有2位數的成長。

中保科以物聯網為核心的「中保無限＋」系統整合服務的客戶數，在增加更多AI智慧化商品與功能後，今年預估會以25％以上的幅度增加。

新保物聯網中的居家服務之一的健康照護，近三年累計客戶數的年複合成長率達85.5％。

新保因應疫情推出商品，包括多人熱像感溫篩檢儀、AI人臉辨識體溫感測健康差勤管理系統等，今年以來的營業額是以倍數成長。

第四季屬傳統的旺季，在疫情後時代，民眾對宅經濟、物聯網生活服務的需求更加增加，中保科、新保樂觀預期，第四季的營運可再上層樓，全年獲利成長幅度將優於營收成長幅度。

(工商 )