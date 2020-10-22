大陸國營中航工業集團（AVIC）的資深飛機研究主管高力，因受賄與貪污等罪名遭判入獄6年半，並要罰款50萬元人民幣（215萬新台幣）。

防衛世界(Defense World)報導，來自《環球時報》英文版( Global Times)的消息，高力現年60歲，是AVIC之下的西安第一飛機研究所的副所長，他相當資深，參與過殲轟7「飛豹」戰鬥轟炸機的設計，並在1998年、2006年、2007年都獲得過工作傑出的獎項，並在2008年升任為副所長。

據《北京青年報》的微信號《政治》的消息，高力私自挪用了研究所39.2萬元人民幣(168萬新台幣)的資金，並向外收受約268萬元人民幣(1154萬新台幣)的賄賂，其中收賄的對象包括美國的公司，時間大約是2009~2011年。

該報導沒有具體說明這家美國公司是什麼。

西安第一飛機研究所是中國大陸唯一的國家級航空設計單位，設計的飛機相當多樣,包括中大型軍用與民用飛機，包括殲轟7、空警2000，以及運20。另外，研發中的轟20也是他們負責。

大陸分析人士說，轟20的研發應該不會受到腐敗案件的影響，因為飛機開發工作是集體的，應該不涉及其他相關部門。並指出，尚不清楚高力是否參與了任何新飛機的開發工作。

(中時新聞網)