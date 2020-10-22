2020高雄國際食品展、高雄國際飯店和餐飲暨烘焙設備用品展、高雄國際清真產品展22日在高雄展覽館盛大展出，一連4天讓民眾及業者消費能量聚焦；外貿協會董事長黃志芳表示，不僅以食品結合製造與周邊設備，提供產業上下游供應鏈，更積極拓銷新南向、中東及南臺灣清真市場，這是南臺灣年度最重要的食品產業內需消費平臺。

高雄國際食品展的重量級參展單位高市海洋局及農業局均率領陣容堅強的廠商，分別以「高雄海味專區」及「高雄物產館」主題館展出，主打南臺灣最新鮮美味的的農漁產品。東元集團安心食品續展，現場展售融合在地食材的新產品，更顯示本展對於拓展南部餐飲市場的重要性。

除在地特產眾星雲集，該展更匯集多元異國美食，讓國人不用出國也能品嘗異國美味。舉凡中南美洲友邦館的瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜咖啡、非洲邦交國史瓦帝尼館的牛肉、蜂蜜與果醬、新南向國家越南的特色雀越島茶以及馬來西亞的椰糖，到德國葡萄酒與比利時啤酒等，都能在現場洽詢選購。(劉宥廷攝)

國內指標性參展大廠包含食品類金門酒廠、台灣菸酒、好帝一牛頭牌沙茶醬和京都念慈庵；餐飲設備類三麥烘焙機械和偉志飲水設備等，各式專業的飯店、烘焙及餐飲設備，協助業者搶先布局。這次展覽共有29家參展商的產品獲得清真認證，提供採購者優質選擇。

除在地特產眾星雲集，該展更匯集多元異國美食，讓國人不用出國也能品嘗異國美味。舉凡中南美洲友邦館的瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜咖啡、非洲邦交國史瓦帝尼館的牛肉、蜂蜜與果醬、新南向國家越南的特色雀越島茶以及馬來西亞的椰糖，到德國葡萄酒與比利時啤酒等，都能在現場洽詢選購。

(中時 )