彰化市某電腦公司李姓工程師，幫客戶何男檢修電腦並重灌作業系統，卻違反公司規定，私下向何男收了500元工本費，事後何男主動詢問並向店長反映，確認重灌屬於免費的售後服務，李男因此遭公司免職並告發移送法辦，遭彰化地院依詐欺取財罪，判處拘役15日，可易科罰金，可上訴。

一時之慮因小失大，得不償失！根據判決書，今年3月13日下午1點多，何男將電腦帶回該連鎖電腦公司檢修，李姓工程師明知公司規定，應提供客戶免費重灌服務，卻向何佯稱重灌需要收取500元，且為工本費拒絕開立發票，以此避免遭公司發現。

同年月16日何男察覺不對勁主動向該電腦公司反應，詹姓店長主動詢問李姓工程師，他坦承重灌後有收錢但沒開發票，辯稱沒有查詢確認何男的電腦是否向公司買的。但何男證稱送修當天有打開機殼，讓工程師看到裡面的貼紙證明是向該公司買的。

詹姓店長當天就將事情回報公司，李姓工程師慘遭記3大過當場免職，詹男也要求李男拿出500元、退還何男；事後公司透過詹姓店長代表，向警方告發詐欺取財，且對工程師提告業務侵占，但檢警認為全案被害人為何男，並非電腦公司，僅針對詐欺罪嫌將李姓工程師聲請簡易處刑。

法官審酌，李姓工程師為圖私利，施用詐術騙取被害人之財物，實屬不該，兼衡其犯後矢口否認犯行、無前科，作如上簡易判決。

(中時 )