由於谷歌(Google)為了鞏固搜尋引擎版圖，每年支付蘋果(APPLE)高達80億至120億美元的鉅額款項，美國司法部(DOJ)周二(20日)對谷歌提起的反壟斷訴訟，這起官司可能會影響蘋果17%至26%的服務收入，進而導致蘋果估值大幅減少。

根據美國司法部訴狀，谷歌與合作夥伴簽訂數了十億美元協議，使得谷歌搜尋引擎可以成為許多設備的預設瀏覽器，其中蘋果是最大的合作夥伴，谷歌憑藉著蘋果iPhone、iPad等產品的銷售市佔優勢，獲得了全美36%的搜尋量，蘋果設備也因此佔了谷歌去年快一半的搜尋流量。

美國司法部引用外部統計指出，為了取得蘋果設備的預設搜索引擎，谷歌每年向蘋果支付80億至120億美元，這筆費用是蘋果服務業務營收的一部分，服務收入在2019會計年度的營收為462億美元，佔蘋果總營收的17.7%。從財報項目可以看出，蘋果的服務收入不只是包括iTunes及蘋果串流媒體服務，還包括了App Store軟體購買、AppleCare保修以及授權部分，其中授權這一項便包含訴訟中所提及的谷歌支付收入，即「流量獲取成本」(TAC)。

因此，如果美國司法部對谷歌支付的評估數據掌握準確的話，谷歌所支付的金額幾乎佔蘋果服務收入的17%至26%，換句話說，蘋果所謂的「未來主要業務」中，很大的一部分收入，就是來自於這筆鉅款。

(中時新聞網)