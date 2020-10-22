為期2天的「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於本月31日登場，今年特別移師台中市中區，結合「時尚城中城」概念，盼帶動舊城發展；主辦單位22日在台中舊火車站前廣場舉辦啟動記者會，在活動代言人Kimiko及仁美國小啦啦隊的熱舞中，展現台中城活力，也為活動揭開序幕。

Kimiko帶著仁美國小啦啦隊成員大跳「台中城市舞」，展現年輕活力，連台下觀眾都忍不住跟著打拍子。台中市府觀旅局指出，今年活動雖因疫情關係、無法邀請國外舞者演出，但也特別邀請新民高中表演藝術科、管樂旗隊及台中腔非洲鼓舞、City Hoppers等21個團體及13個專業舞團演出，定能激盪出不同的火花。

觀旅局長林筱淇表示，以往舞蹈節活動都在台中歌劇院前舉辦，今年特別移師中區，結合「時尚城中城」並推出「城中尋旅優惠手冊」，帶領民眾帶著手冊、遊歷充滿歷史感的台中舊街，盼帶動在地經濟與發展，透過活動及旅遊的推廣，希望重現舊城區風華。

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於本月31日、11月1日在舊車站前廣場、中山路及繼光街口舉辦，主辦單位共邀請34之專業舞蹈團隊、以雙舞台方式輪番演出，現場並設有創意觀光市集；此外，為鼓勵全民共舞，觀旅局也同步推出「舞蹈影片競賽」，而10月24日在白雪舞廳則有一場「復古舞會」，邀民眾到舞廳感受搖擺的樂趣。

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於10月31日、11月1日在台中中區登場，結合「時尚城中城」概念，盼推廣舊城區。（林欣儀攝）

(中時 )