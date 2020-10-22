徐睿知性感出席釜山電影節紅毯。(取自韓網)

徐睿知私下模樣清純。(取自徐睿知IG)

連粉絲都看出徐睿知的不自在。(取自韓網)

30歲韓國女星徐睿知，憑著與金秀賢主演電視劇《雖然是精神病但沒關係》知名度大開，昨(21日)更受邀出席釜山電影節紅毯，一身超低胸黑色禮服大爆雙球的性感打扮，隨時遊走在走光邊緣，讓粉絲也為她捏把冷汗。

在新冠肺炎疫情的影響下，釜山電影節昨晚低調開幕，不過紅毯仍是星光熠熠，除了有李秉憲、金惠秀等大咖演員相挺，徐睿知更以一襲爆乳低胸禮服，瞬間吸爆全場眼球。

徐睿知這套禮服尺度大膽，低胸爆乳設計讓她隨時遊走在走光邊緣，令徐睿知在走紅毯時也顯得小心翼翼，不時就會拿手遮胸，可惜她仍難逃走光露胸貼的命運，最終還被裙襬絆了一下。

徐睿知的模樣令粉絲看了既心疼又氣憤，紛紛留言「好怕衣服掉下來啊，Cody給孩子換件衣服吧」、「胸貼露出來了，看得出來她不自在，公司在幹嘛！」、「為啥要這麼露啊心疼」、「這禮服著實讓人捏把汗，錄影的我跟著緊張起來」、「很美，但是…造型師上前挨打」。

(中時新聞網)