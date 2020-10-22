富邦悍將與統一獅原本今日要交手，因雨延到明天，這場驟死戰好戲因此順延，兩隊都面臨不能輸的壓力，富邦贏球就封王，若統一獅贏球則確定有季後賽可打，同時送富邦淘汰，今日賽前獅隊代總教練林岳平表示，這場是全年度最關鍵一役，比照季後賽第7戰，兩隊將精銳盡出。

富邦悍將與統一獅之戰最關鍵，若富邦悍將贏球將拋下封王彩帶，並淘汰統一獅；統一獅贏球則確保至少有季後賽可打，富邦淘汰且全年勝率墊底，統一獅要24日再贏兄弟才能封王。富邦派出鬥志高昂的索沙，獅隊則由對戰富邦最有心得的猛威爾應戰，兩邊先發都順延到明日再戰。

「這是全年度最關鍵的一場比賽，結果跟4隊都有關係，富邦跟我們都一樣，等同於季後賽第7戰，輸了就沒了。」今日賽前林岳平表示，兩隊都將會傾巢而出，猛威爾先發之外，其他投手都會在後面備戰，「我們就努力打、卯起來打。」

面對這種關鍵戰役，林岳平強調要避免失誤，「無形、有形失誤都不能，少失誤、多上壘，讓對方多出局，就看誰發揮成效比較好，掌握度高、失誤率少，機會就高。」林岳平表示全隊都是備戰狀態，就看明日是否能全力發揮。

最後林岳平也感嘆，季前外界並不看好統一獅，打到現在還能緊咬戰績已經很不簡單了，「突破重重困難，球隊已經很棒了，不過不管過程，明天只求最好結果。」

(中時 )