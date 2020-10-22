以特殊選才方式進入中興大學昆蟲系就讀的胡芳碩，幼稚園開始就喜愛玩蟲子，高中時更與學長姐組成「台灣昆蟲同好會」，就此開啟他對隱翅蟲的研究，至今胡芳碩已發現8種新品種隱翅蟲，2年來更在多個國際期刊發表共10篇相關研究論文，展現豐碩學習成果。

提到「隱翅蟲」，許多人都感到害怕，胡芳碩卻對它情有獨鍾，他說，幼年時的奶爸奶媽是宜蘭頭城解說員，開啟他對昆蟲的喜愛，深覺昆蟲世界多樣化、很有趣；隱翅蟲會隨著環境而演化成各種形貌，藉以適應環境，它其實沒有人們想像中的可愛。

胡芳碩說，隱翅蟲的大小從0.1公分到5公分都有，全世界的隱翅蟲種類多達6萬7000多種，在台灣就有1200多種隱翅蟲，其中，具有隱翅蟲毒素者只有20多種，只要不拍打它就不會被灼傷，透過研究、以科普文章發表他的研究相關成果，就是希望能幫隱翅蟲「洗白」。

細數多年來發現的隱翅蟲新物種，包括黃毛切齒隱翅蟲、低地星點隱翅蟲等，胡芳碩說，最有成就感的是今年發表的「隱頰脊隱翅蟲」，它原本是科博館收藏的標本、存放館內已20年，卻因很少人研究隱翅蟲、一直未被真正發現，去年說服館方、著手解剖並與丹麥實驗室的教授比對後，確認為新物種，此研究成果6月發表於期刊《歐洲分類學》。

胡芳碩目前正與捷克跨國研究團隊進行「牙蟲游泳」研究，未來希望赴丹麥哥本哈根大學深造，他的導師、興大昆蟲系教授李後鋒說，胡芳碩是很有想法的學生，自己開放實驗室給他使用，他也與研究白蟻的學生們互惠。

中興大學昆蟲系三年級的胡芳碩從小喜愛昆蟲，入學2年多已發表10篇他對隱翅蟲的研究獲登國際期刊。（林欣儀攝）

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