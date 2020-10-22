蕭敬騰非常佩服《動保蝙蝠俠》、《非法母親》中主角的怪咖精神。（吳松翰攝）

一直以影像作品紀錄社會議題、呈現觀點的楊力州導演，醞釀了四年，將推出《怪咖系列》的首發影片《非法母親》和《動保蝙蝠俠》，這兩部影片也同時入選今年金馬司法影展，將在11月的金馬影展中上映。楊力州多年前拍短片結識蕭敬騰(老蕭)，除邀請老蕭為宣傳片旁白，22日老蕭也現身試映記者會支持。

由朱詩倩導演執導的《非法母親》，紀錄的是一對同性伴侶，在合法結婚之後卻無法合法的在台灣孕育子女，因此只好遠赴柬埔寨展開為期400多天的求子旅程。蕭敬騰看完泣不成聲，表示因為家中長輩希望有小孩，從很久以前就有領養小孩的念頭，但是礙於法律，各種條件都不符合，「看完《非法母親》被觸動，為我的未來打算過，各種非法途徑都想過，代理孕母我也想過，但我最希望我們的社會可以更快速的理解群眾的需求。」

他多年前就曾透露想找代理孕母生小孩，22日表示其實會排斥自己的基因，「有點抗拒用自己的基因，我的孩子，是我的基因，我就會覺得他一定要怎樣，會嚴格的要求，但我不想讓孩子那麼辛苦」，他接著說：「我的基因，（孩子）一定是個壞蛋，如果沒有像我這樣子中途轉好，找到好方向，那就是社會上的問題。」被問可以藉由上學讓孩子進入正途，他說：「我沒有要讓他上學，上學就是學壞的一天。」表示考慮如果有下一代要讓他自學。

朱詩鈺導演執導的《動保蝙蝠俠》，透過極具爭議的動保人士李火山，來突顯動保相關法令的混亂和動保詐騙的失序現象。李火山在片中飆髒話，個性火爆，他邀請蕭敬騰加入他的動保團隊，老蕭一口答應：「我沒問題啊！跟你在一起，髒話的技術一定能提升，不然也可以恢復到以前的水準，我以前我不敢說話，就是怕克制不住罵出髒話，現在可以克制自己了 。」朱詩鈺表示火山哥很會開發，蕭敬騰笑說：「那太好了，我可以找回我自己！」

由楊力州發想、監製的《怪咖系列》是一個將歷時三年、18部紀錄短片的拍攝計畫，透過18個導演的不同視角，以及18個橫跨動保、同婚、移工、教育等敢於與眾不同的怪咖故事，對社會大眾提出反思和倡議。楊力州被問拍片資金籌措是否困難表示：「台灣最的棒地方，就是無論多冷的議題，總會找到支持你人，做對的事，全世界會來幫你的忙，而蕭敬騰就是我的全世界。電影無法立即解決所有問題，但我相信一步步走，就能一步步影響。」

同志平權運動者祁家威22日也現身試片記者會，楊力州表示：「高中的時候功課太差，在南陽街補習，當時火車站前面有座天橋，我在那邊經歷過很多特別生命經驗。」他在天橋上看到祁家威靜靜地站著，推動同志平權倡議，楊力州甚至親眼看到祁家威被人推倒，「於是暗自希望靠拍片的力量，讓天橋上的人不要站那麼久。」

(中時 )