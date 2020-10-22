富邦悍將與統一獅的天王山之戰，今天因雨延至明天對決，兩隊先發投手順延一天再登板，悍將王牌投手在決戰前一天依舊保持輕鬆心情，「索沙理髮廳」繼續營業，他也透露自己過去在韓職時也有類似決一死戰的經驗，「對這樣的比賽不陌生，把每場比賽都當作一樣的局面。」

悍將昨天擊敗樂天桃猿，只要今天再勝統一，就能在主場拋下彩帶，但卻受到天氣影響延賽，兩隊先發投手也都順延。

儘管今天延賽，兩隊仍照表定時間到球場練習，明天將在封王戰先發的索沙依舊老神在在，照常營業「索沙理髮廳」，他笑說幫隊友剪髮已成日常，也透露自己在2014年韓職時，有過殊死戰經驗，當時他率領耐克森英雄擊敗LG。

昨天賽後總教練洪一中透露，在9局上球隊面對危機時，隔天要先發的索沙還主動請纓要上場後援，對此他說：「因為我一心想要幫球隊贏球，我們已經拚到現在，大家都沒有保留、全力以赴去面對比賽。」

儘管多名隊友都點名悍將能在下半季保有爭冠機會的關鍵人物就是索沙，但他並不居功，「在我心中我確實有扮演到球隊的關鍵角色，但每場比賽都有9人，我只是其中一份子，下半季隊友都更了解彼此，有更好的默契，身為團隊一份子我不敢居功，是大家的功勞，我只是有幸在其中扮演其中一個關鍵角色。」

而洪總則表示，明天除了邦威、江國豪外，其餘投手都將待命，但他也笑說：「若用到這麼多投手，那戰況肯定是不妙啦！」

(中時 )