去年在台灣曾掀起一波「夾娃娃機熱」，業者見商機可圖，紛紛將店面轉型成夾娃娃機店，開放場主、台主進駐。現在雖然熱潮已過，但鬧區仍可見夾客挑戰機台。不過近日卻傳出北市西門町有「撿錢哥」趴跪在地上撿民眾掉落的零錢，雖然行徑詭異，律師卻表示撿錢舉動並無違法。

據《東森新聞》報導，在西門町商圈夾娃娃機店目擊到有神秘人士趴跪在地板上，拿著棍棒掃機台下方齊她夾客所掉落的零錢。觀察撿錢哥一陣子，還會站起來數搜集到的銅板，再前往下一間娃娃機搜刮。

據夾娃娃機店員指出，撿錢哥通常是使用類似手機自拍棒的棍子行動，相當專業，就算報警，他們也會過一陣子再來。雖然這些撿錢哥行徑詭異，但店家無奈指出，因為地上零錢屬於民眾掉落物，非店家持有。算一算他們平日大約可以撿到5、60元，周末甚至能撿到100多元，粗估計算下來，光單一間店，一個月可累積近千元的掉落零錢。

然而，對於撿錢哥的行為，律師丁育仁受訪表示，由於零錢掉到機台下後，依據《民法》判定，會認為硬幣是民眾拋棄不要的，因此屬於「無主物」。之後只要誰先取得，就擁有該硬幣的所有權，並無違法。

(中時新聞網)