2020第九屆觀光精英盃全國遊程設計南區大賽，正修科大觀光遊憩系表現搶眼，挺進總決賽。（林雅惠攝）

「2020第九屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」南區大賽在正修科大登場， 吸引高中職及大專組90隊400多位選手參賽，經過一番激戰，產生18支優勝隊，正修科大觀光遊憩系順利挺進總決賽，30日將在育達科大角逐高達13萬元總獎金。

18支優勝隊伍分別為「來台旅客組」台南應用科大、嘉南藥理大學、南臺科大、國立高雄科大、國立屏東科大、國立鳳山商工、長榮中學、三民家商、復華中學；「國內旅遊組」正修科大、樹德科大、台南應用科大、長榮大學、實踐大學、澎湖科大、東吳高職、三民家商、國立玉井工商。

賽事強調台灣豐富多樣的自然資源及挖掘地方營造特色遊憩亮點，發展深度在地特色遊程，激勵地方小經濟圈再生，宣揚台灣在地觀光。

高中職組比賽較活潑，上台同學有穿著原住民服飾及和服，配合肢體語言介紹旅遊行程，評審老師說，行程安排及表演都是拿分重點，佳大旅行社總經理何若虛以親身經歷鼓勵同學勇於嘗試，在觀光領域繼續努力。

正修今年四隊參賽得到佳績，由觀光系教授張倩華、藍啟仁指導江仲豪等多名學生的排魯「原」鄉風情體驗漫遊獲優勝，本月底將代表學校在育達科大進行總決賽。

(中時 )