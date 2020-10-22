台南市一家年營業額破百億的百貨龍頭，剛走過新冠肺炎疫情消費低潮，22日舉辦周年慶，業者力拚報復性消費彌補損失，首日估計就湧入7萬人潮，較往年成長近1成，台南市警方提醒，周年慶期間檢舉違停案件增多，民眾勿違規損失荷包。

台南市百貨業在疫情年下，業者不敢看好周年慶業績，中西區這家南台灣百貨龍頭卻在逆境突圍，僅管今年祭出單櫃買3000送300的優惠條件較往年嚴苛，仍預估周年慶營業額可達39億，較去年略增。

這家百貨業者周年慶22日開跑，上午11時一到開門時間，出入口早有排隊人潮湧入，單日估計達7萬人潮，較去年增加1成，消費者購買的商品以化妝品居多。

新光三越西門店公關王立良表示，去年半個月的檔期約吸引138萬人潮，還聘請9位交通志工（假日12位）在附近到路管制交通，疏導車潮。

台南市警2分局提醒，去年百貨公司周年慶期間，店家周邊違停車輛增多，接獲不少檢舉案件，呼籲民眾今年勿違規停車，以免還沒消費，先損失荷包。

台南市中西區一家龍頭百貨周年慶開跑，22日上午永福路出現擁擠車潮。（程炳璋攝）

(中時 )