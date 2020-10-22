泰北孤軍後裔楊渭賢14年前為了找工作來台讀書，因緣際會到農場擔任挖蓮藕一職，認識了桃園竹圍義消同仁，對於台灣消防系統相當敬佩，投入意願極高，今年5月正式成為義消一員，也是桃園市首位外籍義消。

35歲的楊渭賢來自泰國，2006年來到台灣就讀南港高工汽修科，當時他邊讀書邊工作，從完全聽不懂中文到對談流利順暢，他曾做過建築工人的工作，差點從4樓摔下來，所幸抓住了3樓的鷹架，僅有手部受傷，那次之後他便深感畏懼而改做餐飲業，一直到2016年接觸到農業，擔任農場中挖蓮藕的職位。

桃園市 ▲楊渭賢因緣際會認識了義消同仁，因自身意願極高，經過同仁詢問後，發現領有居留證的他也能夠成為義消一員。（姜霏攝）

某次與同仁的餐敘中，意外認識到消防局第三大隊長殷明坤及竹圍義消分隊長邱振男，對於消防工作深感尊敬及崇拜，並且投入意願極高，楊渭賢當時主動詢問，他是否能一同加入義消行列，邱振男起初以為他沒有中華民國籍因此加入難度較高，但在殷明坤的指示下交由陳敏男查詢，發現楊渭賢領有居留證，能夠與義消同仁並肩作戰，今年5月楊渭賢正式擔任竹圍義消分隊的隊員。

楊渭賢說，台灣的救災速度與泰國差很多，許多泰國消防員在救災時都是以搶功勞為重，並不像台灣如此積極、奮力搶救，目前已完成訓練工作但仍未親上火線，盼未來能夠成為竹圍義消分隊的助力，一同為台灣民眾效力。

(中時 )