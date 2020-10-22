▲桃園市長鄭文燦出席活動時指出，桃園療養院致力於精神醫療與心理衛生，包括藥癮、自殺防範等，尤其桃療作為精神專科醫院，對台灣而言具重要性。（姜霏攝）

衛福部桃園療養院22日舉辦86周年院慶活動，桃園市長鄭文燦一早親至現場共襄盛舉，大讚桃療長期以來精神醫療與心理衛生等領域的努力與貢獻，近期更成立腦醫學中心，提供更科技化的治療，盼衛福部及桃園市衛生局成為桃療強力的後盾。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林三齊表示，桃療在新冠肺炎的防疫工作上，經常率先站上第一線，在這段期間，有多次在極短的時間內就完成人力、物力整備，並立即投入緊急動員任務，例如進入機場協助檢疫、參與鑽石公主號接機、支援長照長者隔離檢疫期間的照護工作以及為桃園市居家隔離、居家檢疫的民眾提供緊急精神醫療服務等，充份展現桃療專業的精神。

鄭文燦指出，桃園療養院作為精神專科醫院，對於台灣有相當的重要性，總統蔡英文在就職演說中，曾以相當大的篇幅討論精神照顧，例如高等法院曾將精神不穩的被告責付地方政府，司法問題曾引發社會討論。未來除了法務部會考慮設置精神科的病監外，也凸顯桃園療養院的重要性，顯示桃園療養院在守護精神病患的醫療照顧及健康復健，扮演著無可取代的角色。

鄭文燦提到，桃園療養院成立迄今86年已寫下醫療傳奇，擁有完整的精神醫療、照護與復健體系，日益進步且成果有目共睹，近期更成立腦醫學中心，提供更科技化的治療。此外，桃園療養院也與地方社區結合，提供精神、衛生等健康照顧，期許衛福部及衛生局持續給予桃園療養院支持與鼓勵。

(中時 )