高雄市議員李雅慧日前質詢，台北捷運2018年已經全面裝設「月台門」，但高雄捷運紅線高架段遲遲未裝，營運12年來3起落軌意外應引以為戒。高雄捷運22日澄清，3起意外均與月台門無關，目前已在大寮車站裝設「半截式月台門」測試，未來將逐步在高架車站佈建。

高捷強調，營運12年來共發生的3起旅客落軌事件，經警方事後調查確認，完全與未裝設月台門無關。

高捷表示，綜觀國內外軌道系統，因地制宜及各種不同考量，並非所有系統均設置有月台門。高捷目前在高架車站設有「月台防闖系統」，可偵測旅客跨越月台警戒線時發出警報及落軌警報，第一時間自動通知站務人員依相關程序作業處理，司機員亦可藉由站外預警燈閃爍，即刻將列車停於站外。此外，也在非候車區增設鐵欄杆等阻隔設施，提高對旅客安全防護。

高捷認為，對一般旅客而言，現有安全防護設施尚稱足敷需求。但為配合政府推動前瞻計畫及軌道零件國產化政策，已積極進行研發應用國產零組件試辦建置「半截式月台門」系統，從設計、製造、安裝及測試等均由國內廠商自立完成，並已取得SIL2安全認證，鄰近大寮機廠的大寮車站已啟用測試，未來將配合市府規劃，逐步完成建置。

捷運工程局長吳義隆日前也在議會承諾，高捷高架車站月台門建置經費需3.22億元，未來將分段施作，保障乘客安全。

(中時 )