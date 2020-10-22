陳昊森演出電影《刻在你心底的名字》人氣水漲船高。（plain-me提供）

歐陽靖、陳昊森22日出席皮鞋品牌活動，升格新手媽媽的歐陽靖，今是產後第一次公開露面，她坦承日籍老公因疫情無法來台相伴，加上要家庭兼顧工作，確實有產後憂鬱症的情形，有時晚上看著2個月大的兒子「新醬」會莫名流淚，「小孩又很乖，反而怕對不起他。」

面對產後憂鬱，歐陽靖稱大部分的新手媽媽都會碰到這情形，必須讓自己安定內心，告訴自己：「妳不寂寞，這情況一定會過去的。」她接著分享為人母的心得：「告訴各位女性，要生早一點生，帶小孩很累，即使像我有在長跑，晚上不能睡還是很累。」

目前歐陽靖和老公靠著視訊解相思，小孩還沒看過爸爸，爸爸也非常期待看到小孩，歐陽靖苦笑說：「他又不會說日語，疫情時很多跨國的夫妻檔都要加油。」另歐陽靖的星媽譚艾珍當阿嬤後瞬間變成「曬孫魔人」，歐陽靖也稱小孩像阿嬤喜歡聊天，常常對著人猛說「嬰兒語」。

而甫入圍金馬獎的陳昊森，除了演員又多了一個歌手身分，演唱主演電影主題曲《刻在我心底的名字》的MV21日上線，獲得不錯迴響，他說：「從計畫到上線時間很短，還是趕出了這個作品，粉絲們敲碗、我也跟公司敲碗，就當成禮物送給粉絲。」

陳昊森為宣傳電影《刻在你心底的名字》跑了200多場映後座談，令他最感動的回饋，是有男影迷看完電影決定要向已懷孕的女友坦承出櫃，而且是在兩人結婚前提出，因為彼此都愛小孩，女方同意並願意幫他生下小孩，暖心情節不輸電影。

(中時 )