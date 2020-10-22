國內沉水式泵浦生產領導廠商河見電機，在經濟部加工處與資策會的輔導之下，引進AI智慧生產與管理，展現階段性成果，河見打造總承載重量超過3,800噸的智慧倉儲系統，不到2分鐘的時間，作業員在出貨口，即可從高度24公尺、總共高達4,000個儲位中，精準取得生產物料。

經濟部加工處副處長劉繼傳22日率隊，參訪屏東加工區內指標性廠商，除了高爾夫球製造領導廠商明揚國際之外，也前往沉水式泵浦生產領導廠商河見電機，了解加工處專案輔導區內廠商導入智慧製造的階段性成果。

河見電機總經理方柏宜向來訪的參訪團表示，河見電機近年來已斥資超過4,000萬元，積極打造總承載重量超過3800噸的智慧倉儲系統，不到2分鐘的時間，作業員即可從高度24公尺、總共高達4000個儲位中，精準取得生產物料。

方柏宜指出，河見電機是沉水式泵浦專業製造商，每年平均生產15萬台的沉水式泵浦，迄今，已經生產了19種沉水式泵浦系列產品，種類高達785種，行銷全球超過60個國家，「只要有水的地方，就可看到河見的泵浦」。

他說，河見的產品特性是少量多樣，因此，必須講究彈性生產，也因此一特性，原料的採購與供應，非常頻繁，公司有必要藉由智慧倉儲系統，管理零件與原料，才能在極短期間內，達到客戶的交貨要求。

此外，河見的半成品或是成品，重量都很重，河見並導入AGV無人搬運車，進而與與貨梯系統整合，方柏宜表示，這是領先同業的跨樓層物流應用。

(工商 )