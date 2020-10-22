州巧10月23日可進行融資融券交易 17:512020/10/22 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票州巧（3543）自109年4月15日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自23日起得為融資融券交易。 (工商 ) #州巧 #得為融資融券 #融資融券交易 #證交所 #依據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台第一檔可持續發展債券 中信銀11月搶先掛牌 16:212020/10/22 財經 《證交所》台新MSCI中國正2 ETF自11月23日下市 07:432020/10/22 財經 川普施壓司法部 調查拜登父子 04:102020/10/22 國際大事 《證交所》大同23日起 恢復正常交易 07:432020/10/22 財經 台新MSCI中國正2 11／23下市 04:102020/10/22 證券．權證 快手傳最快11月赴港IPO 估值500億美元 10:352020/10/22 財經 和泰盃烈火純青技能競賽 10月30日報名截止 04:102020/10/22 財經要聞 董座力推 蔚來研發晶片 04:102020/10/22 全球財經 盤中零股交易降低投資門檻 富邦證:有助小額投資 10:122020/10/22 財經 行政院視察橋頭科學園區進度 14:582020/10/22 區域情報-高雄 財經熱門新聞 歐政客也要華為死？ ECTA反禁令 曝歐盟封殺最慘下場 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 財經 零件便宜又好用？ 美電動車龍頭被爆將百分百陸製 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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