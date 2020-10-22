證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票州巧（3543）自109年4月15日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自23日起得為融資融券交易。

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