電電公會理事長李詩欽22日指出，疫情與中美貿易戰加速了台商的布局與結構調整，特別是過去20、30年來都在大陸發展、進而疏忽了台灣的台商，現在都「拉回來了」，而且是持續從大陸回流或轉移至其他地區。

電電公會與外貿協會共同舉辦的「2020年台北國際電子產業科技展」即將落幕，李詩欽特別與媒體餐敘時指出，疫情改變了很多廠商的思維，中美貿易戰則是加速了台商的布局與產業結構的調整。

李詩欽以大陸統計數據指出，2019年大陸前百大出口廠商裡，電電公會的會員廠商就有32家，出口金額佔比超過42％，顯示台商佔大陸出口的比重是很高的，因此，即使沒有疫情、貿易戰，在大陸投資的台商、特別是電電公會的會員廠商，都必須要進行調整，只是貿易戰加重了台商調整的力度。

事實上，李詩欽指出，即便沒有中美貿易衝突，廠商在大陸生產的產品，如果創新性、競爭力都不強的話，也很難生存，況且大陸的社會結構也在改變，不能老是做20年前的東西，而電電公會的會員廠商在大陸已經淘汰過一輪了，「改變與調整本來就一直存在，也是必然的。」

所以，他說，從2019年開始為因應中美貿易戰，台商陸續回台或轉至東南亞等國，而回流潮及移出大陸的動作也在持續進行中。

至於美國總統大選的結果，李詩欽坦言，不管誰當選，改變的是必然的，而台商的產業調整與布局還是要有節奏的進行，因為貿易戰的影響是長期。不過，他頗為樂觀的是，不管誰當選，貿易戰都會緩和下來，若是能夠緩和下來，廠商就能比較有節奏的進行調整與布局。

(工商 )