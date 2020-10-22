日本共同社報導，日本政府人士21日透露，首相菅義偉準備在26日發表的施政演說中提出2050年實現國內溫室氣體零排放。這將是日本明確給出實現去碳化社會的具體時間表。

異常氣候變化導致對氣候變化的危機感增強，全球許多國家已公佈「2050年零排放」方針。有鑑於此，政府認為日本也需要加速推出對策。

菅義偉將在演說中提出「我國爭取2050年使溫室氣體排放總體為零」，宣布力圖2050年實現去碳化社會。

此前日本政府提出的目標是，盡可能在本世紀後半葉早日實現淨零排放。另一方面，如何處理二氧化碳（CO2）排放量較多的煤炭火力發電廠等，面對實現去碳化的課題有不少。這或許也將對中長期能源政策指針「能源基本計劃」的調整產生影響。

《巴黎協定》的目標是較工業革命前控制氣溫升幅不到攝氏2度、盡量做到1.5度，向去碳化轉變的國際潮流已經出現。歐盟（EU）與英國提出力爭2050年實現淨零排放，中國國家主席習近平上月在聯合國大會發表演講時也公佈了到2060年實現碳中和的目標。

(中時 )