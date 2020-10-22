共機共艦頻頻騷擾台海，跟前幾年同期比較，數量增加逾50%。根據民調顯示，逾半數國人相信，一旦台海開戰，美軍將會協防台灣。不過，退役中將、前立委員帥化民卻斷言，美國害怕被拖下戰場，因此不會為了保衛台灣而介入戰爭。

據香港媒體《中評社》報導，帥化民在《台灣光復75週年研討會－中華民國在台灣的足跡》研討會中表示，1996年台海飛彈危機時，他在國防部擔任作戰司長，美國比台灣還擔心，把他叫去美國國防部，問他台灣會不會擦槍走火，帥化民表示，本以為他會來協防台灣，沒想到是怕被拖下戰場。

帥化民斷言，美國不會為了保衛台灣而介入戰爭。因為解放軍擺出來的飛彈都是反航母，一條航母若死5、6千人，來兩條死一萬二。珍珠港事件美國死不到5千人，就跟日本宣戰了；美國人有錢，船打的起、人死不起。所以台灣不要迷信這個，他強調，台灣今天最大的危機，不是武器裝備差，而是意識形態。

帥化民也認為，今天台灣危機不是東沙島，也不是共軍繞台，反而是台灣自己內部不團結。族群分裂、政治對抗、意識形態分裂和民粹興起，這跟96年面對台海危機時，想法不一樣。當時很有把握守住台灣，那時士氣高漲，有拚死一戰的決心。

(中時新聞網)