桃園議員詹江村遭一名51歲單身W女指控，去年8月份與他吃完麻油雞後，被詹以「遭國家機器監控」為由，帶往汽車旅館啪啪啪，事後還避不見面，消息曝光後，詹昨(21日)喊冤澄清只與W女吃麵線、車上聊天，沒有上摩鐵，還反指W女有精神疾病，在摩鐵的敘述都是她自的「幻想」。W女看到新聞報導後，今天怒到警局對詹提告性侵，還指證歷歷詹的右屁股有「手心大小深褐色胎記」。

據「CTWANT」報導，詹江村去年8月20日晚間9時許，約W女到新北市永和區一間麻油雞店用餐，用完餐後，詹江村竟帶W女到永和區的「探索汽車旅館」硬上得逞

事件曝光後，詹江村出面表示「根本都是虛構的！」，還說「難不成我要脫褲子給大家看（胎記）嗎？」並歡迎W女到警局報案，儼然信心十足。

W女看了相關新聞報導後，氣憤難平說：「既然他要我提告，我就成全他。」今天到至警局正式對詹江村提告性侵，並強調：「我隨時都可以跟詹江村對質，在法庭上他敢脫褲子檢查胎記嗎？」

警方受理報案後表示，會通知請詹江村到警局說明，但因詹是議員，不會要求他脫褲子檢查胎記，全案將移地檢署偵辦。

據W女向「CTWANT」爆料，事發當日，詹江村結束電視台錄影後，私訊W女：「最近1個人被圍剿，身心俱疲，結果走錯路晃到新店碧潭，到現在還沒吃晚餐。」W女不捨，兩人便約在永和碰面吃麻油雞，10點多用餐完，W女坐上詹的車子一路往台北市前進，「我一直叫他停，但他就是不聽，當時我暈車都快吐了，隱約看到台北101，他車速很快。」

停車後W女因為暈車不適，蹲在馬路邊嘔吐，詹江村還不斷催促，讓她心裡很不舒服，最後要求詹載她回永和，途中W女尿急，要求上廁所，根，詹江村告訴W女：「我就跟妳說過了，現在被國家機器監控，不能在同一個地方停留太久，你Google找探索汽車旅館，那個地方最安全。」

W女為證實所言不假，拿出事發當天的發票及詹江村遺留的VIP卡。（圖／ctwant提供）

W女表示，她在汽車旅館內遭到議員硬上，完事後只留下3個字「回家了」。W女為證明所言為真，還出示當時留在床頭櫃上的汽車旅館發票、貴賓卡，還透露「他（詹江村）穿褲子的時候我有看到他右邊屁股有1個深褐色的胎記，差不多手心大小」。

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(中時新聞網)