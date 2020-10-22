台南市政府警察局公開徵選局徽新設計，Logo出爐，選出前3名與6名佳作公開頒獎。（莊曜聰攝）

台南市政府警察局推動新局徽Logo設計競賽，從8月起開始徵件，反應頗為熱烈，收到近百件創作參賽，其中更有4分之1的投稿作品是警局同仁所設計繪製，最後選出前3名及6位佳作，今天利用局務會報時間舉行頒獎，第1名也將做為市警局專屬意象標誌，另外也頒發警政工作6大獎項，勉勵同仁拚治安。

得獎的作品各有特色，除了傳統象徵警方的鴿子外，也有台南市代表性的冬候鳥黑面琵鷺，用色上也相當亮眼，第1名則由來自台北的設計師賴鳳連拿下，也抱走5萬元獎金。

台南市政府警察局長詹永茂表示，首獎作品以台南市徽為背景，結合展翅飛揚的警鴿，身上穿著的警裝以現行式樣為配色，相當亮眼，也象徵守護大台南的治安，未來將運用在市警局各項活動的主視覺上。

另外針對各項警政工作表現卓越者，市警局也設計6大獎項，從刑事案件偵辦、勤務攔查、道安工作、為民服務、社區警政、創意行銷警察形象等6大面向，每月選出「霹靂神探」、「街頭戰警」、「交通讚警」、「溫馨暖警」、「好緣警」、「行銷達人」予以獎勵。

(中時 )