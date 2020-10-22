九九重陽節將至，華山基金會攜手郭元益糕餅博物館，邀請桃園市平鎮區、新屋區3位身體硬朗的百歲人瑞，作伙體驗一日糕餅師，3人拿著小模具、餅皮和餡料，親手製作創意星型糕餅。今年恰好100歲的葉姓奶奶大讚，已經好久沒有手做糕餅，多虧這次活動讓手感都回來了！

戴著廚師花帽、穿著小圍裙，4位愛好糕餅的爺爺奶奶在家屬陪同下，22日齊聚郭元益糕餅博物館，透過手做體驗，享受重陽佳節氣氛。其中，除1位奶奶為90餘歲外，另外3位皆是百歲人瑞，甚至還有結縭超過1甲子的鑽石婚夫妻，讓現場工作人員驚嘆不已。

體驗活動開始後，糕餅師傅手把手教導長者製餅工法，透過「敲、揉、壓、印」的百年技法，從包餡開始，到放入模具壓平，再以工具敲打模具背面，讓成形的糕餅順勢掉出，再放入烤箱烘焙，一顆顆星形月餅便圓滿出爐。

眾人聞著糕餅的獨特香氣時，100歲的葉姓奶奶笑著說，以前逢年過節都會手做菜包、粿類給兒孫吃，但隨著年紀漸長，就沒有繼續做下去，工具也塵封已久，但這次體驗成功喚醒舊時記憶，過往手感好像都回來了。

101歲的黃姓爺爺也不吝與大家分享長壽秘訣，除平時生活規律外，他每天清晨都會去運動健行，也樂於結交朋友，保持心情愉快，閱讀報章雜誌時，只要看到養生資訊就會剪下貼在牆上，找時間嘗試進行。

糕餅師傅親自教導長者「敲、揉、壓、印」的百年技法。（黃婉婷攝）

(中時 )