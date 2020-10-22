北市為翻轉新世代，推創業新布局 「2020臺北國際創業週」。（產發局提供／吳康瑋台北傳真）

北市為翻轉新世代，推創業新布局 「2020臺北國際創業週」。（產發局提供／吳康瑋台北傳真）

為展現臺北市政府推動創新創業的動能，吸引更多對創業有想法、有能力的人才投入，並與國際創新創業資源對接，北市政府產業發展局與數位時代、希嘉文化攜手舉辦「2020臺北國際創業週」系列活動將於11月17至22日展開，活動精采可期，敬邀各界共襄盛舉。

副市長黃珊珊表示，北市產業局每年透過舉辦「臺北國際創業週」系列活動，促進臺北與國際新創圈的交流，這些都是為了提升臺北市的創業能量，讓北市成為創業圓夢的樂土。今日現場的6家北市府輔導創業團隊「群騰整合科技」、「祥銀生醫光電」、「天姿雅生物科技」、「寶貝友」、「田榮」、「極現科技」均展現了生醫、生活應用及雲端科技等多面向的創業實力，帶領北市進入創新、創意、創業的新篇章。

黃珊珊強調，為輔助新創團隊立下良好根基，臺北市政府推動多項相關政策，如成立「[email protected]」創業服務辦公室，提供各種創業資源，輔導企業申請臺北市各項獎勵補助及融資貸款等資金，亦開辦知識學苑提供創業知能以培育人才，同時也積極建構優質的孵化環境，目前計規劃23處創業基地，已有10處正式營運，年底會再增加5處，讓青年朋友在臺北勇敢逐夢，邁向成功之路。

「2020臺北國際創業週」首先登場的是11／17「創業台北國際論壇」，今年以「翻轉新世代 創業新布局」為主題，邀請AWS、玉山創投、Infinity Ventures及長庚醫療人工智能核心實驗室的業界專家與會，分享後疫情時代如何以數位創新及轉型出奇致勝。緊接11／17「創業臺北Demo Day」、11／19「臺北市亮點企業頒獎典禮」、11／18-21「Meet Taipei創新創業嘉年華」、11／19-22「POP UP ASIA亞洲手創展」等活動也將陸續登場，展現臺北市豐富多元的創業風貌。

(中時 )