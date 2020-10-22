新竹市65歲以上長者已達5萬8121人，占全市人口12.9％，百歲人瑞共有65位，其中，具退休勞工身分的人瑞計有10人，市總工會為感謝勞工人瑞過去對社會的貢獻與付出，在重陽節前夕分別探視百歲翁、百歲婆，並致贈重陽敬老禮金、禮品。

市府指出，今年全市的百歲人瑞中，剛滿百的有26人、逾百的39人，每位長輩都是新竹市的寶貝，歲月的歷練更顯示他們對於國家與社會的貢獻，市府也會積極辦理各項福利措施，協助家屬提供妥適照顧，讓長輩幸福地在新竹養老。

而10月25日是重陽節，市長林智堅近日已造訪多位百歲長者，致贈禮品、禮金更表達關懷與祝福，作為幸福城市，期盼讓每位長者都能得到最好的照顧。

另，總工會列冊具有退休勞工身分的百歲人瑞則有10人，總工會理事長莊鑑川近日除在市府民政處長倪冠勛的陪同下，拜訪退休勞工人瑞外，也致贈重陽敬老禮金、金牌，另，針對85至99歲的勞工長者1129人，則致贈敬老禮品。

社會處長李季縈同時表示，針對長輩照顧，市府以5大政策為方向，包含續發安老津貼3000元、重陽敬老禮金提高至2000元、免費全口假牙、免費健康檢查、60個共餐食堂，讓長輩住在竹市享有優質的幸福生活。

左起新竹市政府民政處長倪冠勛、總工會理事長莊鑑川等人，近日在重陽節前夕，分別拜訪退休勞工人瑞，並致贈敬老金。（陳育賢攝）

(中時 )