廠房關了紅綠燈卻還在？桃園市楊梅區環東路279號「東亞倉儲公司貨櫃場」日前搬遷，不少民眾認為應將原先號誌改為閃黃燈，節省通車時間，但交通局考量路口安全性，目前決議在號誌前後兩條巷子增設紅綠燈，待施作完畢後才會移除原號誌，以防重大車禍發生。

位於環東路279號的「東亞倉儲公司貨櫃場」，過往都靠門前號誌管控車輛進出，但日前搬遷後，目前為閒置廠房，車輛出入比以往少掉許多，不少民眾認為，要是能將紅綠燈改為閃黃燈，便能解決外環道塞車瓶頸，解決尖峰時段交通阻塞問題。

市議員周玉琴、涂權吉獲報後，便召集當地里長、交通局及公所相關人員前往當地現勘，考量環東路為楊梅交通要道，加上可連接台1線，平時車流量不小，若號誌拆除的確可讓交通變得順暢，但必須做好配套措施。

交通局運輸資訊中心承辦人員指出，由於該路段為大轉彎及險降坡，行駛車速又快，倘若貿然廢除號誌，不僅無法有效降低車速，還會造成周邊巷口進出困難，甚至可能發生嚴重車禍，反而得不償失。

為確保路口安全，交通局表示，號誌前後分別有環東路298巷及中山北路一段293巷2個出入口，現已在前者設置紅綠燈，管控巷弄人車進出，未來也將另行派工，在293巷施作號誌，屆時便能將原東海貨櫃的紅綠燈廢除，目前仍維持正常運作，不考慮改為閃黃燈。

(中時 )