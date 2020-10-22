全台運動健將齊聚一堂的全民運動會今天下午圓滿落幕，並交接給下屆辦理縣市嘉義縣。花蓮縣長徐榛蔚感動哽咽感謝各方努力，讓花蓮受益良多，在教育部體育署副署長林哲宏見證下，將會旗交棒給嘉義縣副縣長吳容輝，共同熄滅2020年全民運聖火，宣布2年後全民運在嘉義。

閉幕典禮由台藝大舞蹈學系與花蓮高工以舞蹈作為開場，徐榛蔚上台致詞提到，花蓮闊別20年承辦全台6大運動賽事，團隊不畏膽怯勇往直前籌備，讓選手在周到賽場較勁角逐，讓花蓮對多元運動項目大開眼界，更讓大家看見花蓮這塊富饒土地不一樣的一面。

體育署副署長林哲弘感謝花蓮縣府與籌備處的用心，他說，從聖火引燃到閉幕典禮，完全看不出來花蓮縣是20年沒舉辦全國性運動賽事的縣市，6天賽事共頒發335面獎牌，147人次破大會及全國紀錄，優良場地使選手突破自我，歷創佳績；期許嘉義縣「一棒接一棒、棒棒是好棒」，2年後更能突破以往成績。

吳容輝從徐榛蔚手上接獲會旗時，頻笑說「壓力好大」，花蓮僅籌備半年就辦得那麼好，並利用賽期成功推廣觀光，如今全民運將從東部北迴歸線穿越到西部北迴歸線，未來會以此賽事作為前車之鑑，將全民運愈辦愈好，並能成功行銷嘉義，將典型農業大縣轉型為觀光大縣。

閉幕典禮最後利用電子畫面熄聖火，花蓮阿美族與嘉義鄒族舞者代表承辦與接棒縣市在場上跳舞，林哲宏、徐榛蔚也下場一起和舞者們「尬舞」，替2020全民運畫下完美句點。

全台全民運今天下午落幕，花蓮縣長徐榛蔚將會旗交接給下屆辦理縣市嘉義縣副縣長吳容輝。（羅亦晽攝）

(中時 )