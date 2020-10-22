長榮大學永續生活實驗室22日開幕，透過鏈結聯合國永續發展目標(SDGs)，鼓勵學生提出解決方式與應用測試。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

長榮大學永續生活實驗室22日開幕。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

長榮大學永續生活實驗室22日開幕，透過鏈結聯合國永續發展目標(SDGs)，鼓勵學生從校園與社區找出待解決問題後，提出解決方式與應用測試。目前長榮大學綠能系已與工研院合作，共同為解決台灣能源問題而努力，現場也展示綠能系師生共同設計風動系統監測設備、全自動氣象觀測站、具發電量風扇設計等。

開幕現場除校內長官外，工研院副所長萬皓鵬、營運長楊秉純等長官也出席參與。長榮大學校長李泳龍指出，長榮大學為永續生活實驗基地，現與工研院合作後，將可獲得更好的實踐機會，學生可從生活校園、社區出發，聚焦一項待解問題、提出可能改善方案，或將課堂所學知識或理論技術進行實際測試，藉此將可持續推動大學創新教學與研究。

生活實驗室更期待師生的創意點子得以開花結果，藉此能培育更多兼具社會關懷與解決社會問題能量的社會責任推動種子，共同推動社會迎向嶄新的未來。

工研院副所長萬皓鵬說，未來工研院發展會以在地化為目標，除了能帶新的研發資源到台南外，更期望能與長榮大學及當地居民持續合作。近期工研院盤點再生能源的開發，在賴信志老師與學生協助下，已獲完美結果，期望未來長榮大學優秀學生能與工研院綠能所有進一步合作。

長榮大學研發長吳佩芝表示，計畫執行期間也將持續舉辦增能研習營，協助團隊優化提案，針對學生討論與實作成果，將輔導申請如教育部U-star創新創業計畫或相關補助或研究計畫，更有機會能直接媒合與產界或社區合作。

長榮大學綠能系系主任賴信志認為，綠能系學生已有能力在1小時內組裝具有水準的能源設備，相信與工研院合作後，可成為產業最佳後盾。

本次計畫提案需於7月15日前繳交創意構想書，經審核後，將在7月31日前公布入選隊伍，入選隊伍則將參加優化研習營，並繳交完整計畫書，核定後開始執行，12月15日前繳交成果，110年1月將進行成果發表。

(中時 )