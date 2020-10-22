雲林虎尾高鐵特定區腹地遼闊，周邊公園雜草生長速度快，導致附近居民抱怨，若不能好好維護，乾脆硬化處理，填成水泥地，否則孩童玩樂空間蚊蟲孳生，暗藏許多危機。雲林縣政府工務處表示，每天都有在除草。

雲林虎尾高鐵特定區周邊近年推出許多新建案，民眾看好當地發展，選擇在此置產。不過近期遭到民眾投訴，指稱嬰幼兒資源不足，高鐵附近小公園缺乏管理，當地居民需要一個平坦乾淨的戶外空間。

近年建商於虎尾高鐵特定區推出許多新建案，周邊人行道可見廢棄建材堆積，有礙市容觀瞻。（周書聖攝）

對此，丁學忠表示，高鐵特定區占地龐大，路邊雜草生長速度快，這部分應為縣府工務處管轄。另針對社區小公園，公所雖協助建設，但日常維護應由村里長、社區志工、社區發展協會管理，公所會加強建議縣府管理單位妥善處理。

雲林縣政府工務處表示，該區每天都有在除草，先前確實有接到民眾投訴，已委請清潔隊加強整理。公園則因使用率低，所以清潔隊整理的頻率也較低，若接到民眾反應，皆會盡快改善處理，工務處也積極媒合建商認養公園，協助社區維護環境。

過去曾發生建商於該區閒置土地，違法傾倒廢棄建材，鎮公所派出移動監視器取締開罰。目前仍可見少量廢材堆置路邊，雜草落葉布滿人行道。該區住戶愈來愈多，管理單位勢必得勤加改善市容，以免遭受民怨。

(中時 )