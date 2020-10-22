高雄市議會昨（21）日舉辦「萊克多巴胺肉品健康危害與高雄市食品安全衛生管理自治條例修正」公聽會，高雄市養豬協會理事長王忠禮表示，10幾年前台灣並未禁止萊克多巴胺，當時豬農就曾使用含有萊克多巴胺飼料，導致母豬無法成功受孕，且萊豬吃多了，長期下來對人體也會有影響，更擔心的是，若未來美豬開放進口，恐對台灣豬農造成嚴重衝擊。

王忠禮指出10幾年前台灣沒禁止，就有豬農在飼料中摻入萊克多巴胺，吃了一段時間後，母豬發情卻沒配種成功，後來才發現豬哥料跟肉豬料沒有分開，導致公豬精子多為空包彈，無法受孕，且若豬吃了含有萊劑的飼料，在運送到新竹、北部的過程中，死亡率會多1~2成。

高雄市養豬協會理事長王忠禮（左四）。（圖／摘自比特王YouTube）

蔡英文宣布擬開放美豬進口後，王忠禮接受採訪時就說，萊豬吃多了可能對身體不好，建議不要吃也不要養，最可怕的是，國人每人每年約吃36公斤的豬肉，若到路邊攤要買滷肉飯、香腸，也會想說這些肉是不是有摻到萊克多巴胺，改選擇其他肉品代替，造成豬肉市場萎縮，這對養豬人來說相當煩惱 。

比特王在YouTube公開的錄音檔中，王忠禮提到，自己也用過萊劑養豬，當時較有規模的豬農都會使用，但後來台灣禁止就買不到了，且若偷用被抓到是要判刑的，只是台灣都要判刑了，又從國外進口萊豬，這太沒道理。

進口美國萊豬後，王忠禮指出，台灣豬農最擔心的是沒有人要吃豬肉，雖然政府說每公斤豬價低於65元就會補助，但開放進口後，台灣豬價就永遠沒有好的時候，其中養豬最大宗的飼料就是玉米、黃豆，如果因下雨、颱風漲價，成本提高，那對豬農來說也是賠錢，認為補助標準應該浮動。

此外，對於政府稱會標示是否為美豬，這樣就能避免吃到萊豬嗎？王忠禮認為，目前在風頭上還可能會嚴格把關，等過一陣子可能就鬆了，像台灣豬肉問肉販，就可以查到是來自哪個豬場，每個縣市都有一個英文代號，但萊豬整個貨櫃進口，要怎麼查？自己買豬肉還可以比較好控管，因為進口沒有溫體豬，但加工食品就很難控管了。

讓養過萊豬的豬農告訴你！吃了萊克多巴胺會發生了什麼事！

(中時新聞網)