宏達電HTC（2498）創辦人、現任董事長暨執行長王雪虹獲AIXR國際延展實境研究院（The Academy of International Extended Reality）頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」，肯定她對建立VIVE Reality的發展遠見，並掌握到沉浸式VR（虛擬實境）所擁有能改變遊戲規則的潛力，更進一步投入建立全面虛擬實境生態圈、來驅動消費者與企業用戶使用虛擬實境。

擔任AIXR程序委員會委員的ILMxLAB執行長Vicki Dobbs Beck指出，王雪紅在VR產業不僅是開創者，亦具遠見、敢冒險、且總是大膽地超越消費者需求，讓這一切從無到有，也讓這一切不僅止於夢想、更進一步讓夢想成真。

AIXR執行長Daniel Colaianni除榮幸宣布王雪紅為本屆Accenture虛擬實境終身成就獎得主，亦盼能激勵下一代先驅者打破限制，進行更多大膽的嘗試並持續研發數位科技。

作為Accenture延展實境部門主管、同時也是AIXR董事的Nicola Rosa則指出，相較以往，目前延展實境解決方案在企業應用的量與質已有很大的進展，讓企業能超越距離，有更多的機會進行共同協作與沉浸式體驗。對於該產業中能有如宏達電董事長王雪紅這樣持續在最前線開發最新的技術與應用的先驅者，其亦備感幸運。

王雪紅對於在各方肯定下獲獎備感榮幸，並願將該榮耀歸給所有一起做夢、一起實現夢想的團隊與夥伴。她表示，VR產業正處於令人興奮的時刻，在正值VR科技的探索時期，每一天都有新的應用內容產生，許多人、企業、學校與博物館等機構也都相當期待VR科技的無窮潛力，並將VR運用在共同協作、訓練、教育、醫療、藝術文化，甚至是全球環境永續性經營的探索等領域。她亦直指，VR是開啟美好未來的關鍵。

王雪紅進一步指出，VR科技能讓人們產生同理心，這將對社會帶來許多益處，如增進人與人之間的理解，或讓人們更了解環境永續經營的重大挑戰，進而對社會整體產生正面影響並拉近人與人之間的距離。她也因此投注了數百萬美元，於VIVE Arts、VIVE Originals及VR for Impact等具策略性的計畫中，讓更多人在人文藝術、博物館與美術館、電影及全球環境永續經營議題等領域裡看見虛擬實境所帶來的益處。

宏達電於2015年與Valve進行策略性合作，將消費者端的VR系統成功帶進全球市場後，持續擴張使用者可進行之動作、視覺呈現改善，操控性能提升及人體工學優化等玩家體驗，同時為更高的回饋精準度開發眼球追蹤技術、不斷在各種高階設備精進與改良，為VR產業設立新的標準。隨著企業將VR應用在訓練、協作、行銷及研發上，宏達電也更進一步應用於生理與心理的健康照護、教育、安全、藝術文化等種種領域，讓VR滲透到人們生活的各個層面。

宏達電於2016年發表的VIVEPORT高階VR應用程式商店，方便VIVE玩家搜尋娛樂，教育及探索體驗等各式的虛擬實境內容，訂閱用戶數也隨著虛擬實境的普及而逐漸上升。另同年啟動的1億美元規模VIVE X加速器計畫，專注投資延展實境領域的新創企業，迄今則已投資超過100家公司，新投資標的目前仍不斷增加。

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