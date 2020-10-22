太矮求職遭拒！挺過霸凌陰霾、拋歧視 侏儒症病友圓夢開火鍋店

手拿著湯杓、腳踩矮板凳，廚房裡一個嬌小身材。北市有間特別的公益火鍋店，是由罕見疾病基金會所經營，店員多半為侏儒症病友，是個讓身障者能夠發揮長才展現自我的地方。店長大頭接受《中時新聞網》專訪，分享他求學及職場的心路歷程。

侏儒症病友用心經營火鍋店，受到不少客人支持與鼓勵。(照片/翻攝《小聚人》粉絲團)

位在北市士林文林路上的《小聚人》火鍋店，店內一樓空間不大，僅16個座位，卻充滿愛與溫暖的一家店，用餐時間人潮絡繹不絕，員工親切為客人點餐介紹、上菜，收拾清潔桌面，拿不到東西必需墊腳尖，前場、後場忙進忙出。

一樓店內空間不大，僅16個座位，但卻很溫馨雅致。(照片/游定剛 拍攝)

現年28歲的《小聚人》火鍋店店長大頭，罹患先天軟骨發育不全症，就是俗稱的侏儒症，是先天性基因突變骨骼發育不全，有25萬分之一至40萬分之一的機率，患者手、腳看起來特別短小，成年男性平均身高130公分、女性則是125公分。大頭接受《中時新聞網》專訪，回憶起自己的成長心路歷程，6、7歲上小學才學會走路，因個子嬌小、行動上受阻礙，在青春期時，必需忍受同儕間的戲弄及霸凌，甚至遭到師長及同學的遠離、排擠。

《小聚人》火鍋店店長大頭，罹患先天軟骨發育不全症，身高僅130公分。(照片/游定剛 拍攝)

侏儒症患者不僅要面對，疾病所帶來痛苦，更要忍受世俗異樣眼光，即便出了社會，找工作也會因身高受到阻礙。大頭透露，有次到某知名企業面試，因工作內容需操作機台，卻得到面試官回應「機台就這麼高，身高可能無法操作，機台無法幫你克制化」的因素因而婉拒，令他相當挫折。

大頭自製矮板凳讓工作更方便。(照片/游定剛 拍攝)

為了夢想，憑著一步一腳印，闖出一片天。火鍋店開業僅半年，一位客人令大頭印象深刻，談起時常來店內用餐的視障客人阿勇，擔心他吃鍋會燙傷，對方卻表示可以吃鍋沒問題。首次服務視障者，大頭坦言，身障者外出活動時常受阻，來我們店都會給他們滿滿溫暖。阿勇更向大頭透露「來這吃火鍋很溫馨、感人，你們願意接納我」原本一人來吃，後來帶著老婆、家人來用餐，令他相當感動。

店長大頭在後場認真擺盤火鍋料。(照片/游定剛 拍攝)

「投資、裝潢、每月租金我付」這間充滿溫暖與愛心的《小聚人》火鍋店，背後推手來自創辦人葉文龍先生，葉表示，台灣近年經濟不景氣，社福團體難做，許多身障者在社會上難立足，更別說就業和婚姻。他更透露，初起創立這家公益店，至今沒有接受政府任何補助款，而政府因受法規關係才給身障者工作，我希望增加身障者就業機會，讓病友能夠有工作的舞台，不少身障朋友、團體也想免工資來上班，就是想被社會看見及接納。

《小聚人》創辦人葉文龍創立公益火鍋店，希望增加身障者就業機會。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)