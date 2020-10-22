全民運「膳食組」配發便當，均使用不鏽鋼餐盒。（花蓮環保局提供／王志偉花蓮傳真）

為期6天全民運動會今落幕，吸引逾15000人到花蓮，為在地飯店、觀光、餐飲及周邊產業帶來經濟效益，垃圾量也不可忽視。花蓮縣府在運動會期間提倡使用環保餐具，減少一次性餐具的使用量，採購6000個不鏽鋼餐盒，未來機關活動會議還可向環保局租借餐盒，初估運動會期間減少約1萬個塑膠、紙盒等餐盒量，達減塑做環保。

後疫情解封，花蓮成國旅最熱縣市，不過歷經暑假、中秋節、端午等連假，花蓮各鄉鎮公所清運垃圾量加劇，也發現一次用塑膠容量包括手搖杯、塑膠袋等大量增加，造成清潔人員分類負擔，也成環境負荷，「減塑降廢」刻不容緩。

環保局長饒忠表示，全民運籌備時，為達源頭減量，環保局除推動店家設置紙餐具回收設施，並採購6000個不鏽鋼便當盒，輔導業者與活動的「膳食組」，在賽會期間，均使用不鏽鋼便當盒供工作人員或選手用餐。

賽事結束後，環保局已公告餐具借用要點，未來各機關團體辦理活動或會議，可申請借用不鏽鋼餐盒，共同減少一次性消耗用品使用量。

饒忠表示，花蓮今年至8月，觀光人口數已破950萬人次，觀光旅遊人口增加也使得近年來花蓮縣垃圾量持續增長，花蓮無焚化爐設施，目前受到宜蘭利澤焚化爐歲修影響，已造成垃圾無法焚化，僅能堆置於各鄉掩埋場等待轉運，盼從源頭減量，也希望到花蓮遊客，都能愛護花蓮環境，多使用環保餐具。

(中時 )