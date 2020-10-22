行政院長蘇貞昌日前赴宜蘭，除支持宜蘭鐵路高架案，對於高鐵延伸到宜蘭也表態說「樂觀其成」，但鐵路高架範圍不包括頭城鎮，今天（22日）頭城鎮公所表示，對於捨棄原定直鐵方案，對頭城鎮而言是未見其利卻先蒙其害，因此提出鐵路高架化延伸到頭城訴求。

頭城鎮公所表示，在促進全國交通便捷及改善東部交通的前提下，捨直鐵取高鐵，公所抱持審慎樂觀的態度，但站在基層地方鄉鎮的立場，如發展地方基礎產業、提振觀光效益等方面，實在無法達到立竿見影的功能。

鎮公所指出，從國道5號、雪隧通車之後，台2線沿海村落遭受到的衝擊略見一斑；頭城人長期以來，最殷盼極力爭取的3大交通訴求是重啟「基福公路延伸到頭城」、加速「台2庚線延伸工程」、興建「北宜直鐵」與「鐵路高架」。

鎮公所表示，相關交通訴求不僅未受到政府相關部門嚴正對待，甚至直接胎死腹中，公所籲請交通部應優先規畫並執行，頭城至四城段鐵路高架案，促進頭城均衡發展。

(中時 )