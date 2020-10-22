長兵器項目奪金的吳佩真。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

林廷翰抱回南拳項目金牌。。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

兩年一屆全民運動會歷經多日鏖戰，下午在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，台南市代表隊共獲17金21銀18銅，總計56面獎牌，超越前年43面獎牌，也是縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多一屆。

台南市長黃偉哲特別對所有教練和選手表達致賀和感謝，他推崇，優異表現也顯見台南近年來努力推動各項體育活動及選手培育政策已具體展現成果。

今日進入賽事最後一天，台南市曲棍球短桿奪得金牌，順利達成四連霸目標，曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，成員多自小學加入俱樂部接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及台南高商等校銜續訓練，最終至台南大學形成完整四級培訓。選手利用夜間、假日集訓，不負眾望奪冠並完成四連霸目標，選手及教練都欣喜若狂！

此外，本屆全民運國術項目也奪得5金5銀，21日長兵器項目奪金的吳佩真表示，這是她第3次參加全民運，是第1次站上頒獎台，她特別感謝林育正教練一路指導與鼓勵，讓她如願為台南爭光。林廷翰也是第3次代表台南參賽，他自4歲開始練習國術，上屆賽事在南拳項目拿下銅牌後，以超越上屆成績為目標持續努力，如願超越自我，再拿下1金。

蹼泳一直是台南強項，本屆賽事也拿下2金1銀4銅，更拿下男子蹼泳單項總錦標的殊榮，其中在400公尺水面蹼泳奪金的陳柏翰目前就讀台南大學體育系，本屆賽事也將他上屆賽事成績推進1.21秒，如願拿下金牌。

(中時 )