曾莞婷、賀軍翔、邵雨薇、周曉涵出席台視、三立《天巡者》首映會。（盧禕祺攝）

台視、三立《天巡者》首映會，主要演員齊聚。（盧禕祺攝）

台視、三立《天巡者》首映會，主要演員齊聚。（盧禕祺攝）

邵雨薇一身性感紅色長洋裝出席台視、三立《天巡者》首映會。（盧禕祺攝）

賀軍翔被封最帥鍾馗。（盧禕祺攝）

邵雨薇主演台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》，被同劇演員封「女版馬景濤」！男主角賀軍翔爆料她劇中對張洛偍呼巴掌，超大一聲「啪」巨響，把當時正在旁邊讀劇本的他嚇壞，「她打完手印直接黏在上面，我趕快問後面有沒有要被她打的戲」，他笑說，從此其他演員都比較尊敬她、不敢惹她，但有一場兩人談情說愛的戲，他掀開腰部，結果她手隨便一拍，也是發出超大聲響，除了他當場驚呆，邵雨薇也笑場NG。大家關心他「腰子」可安好？他笑回「當下只能忍住，含著淚繼續演」，聽得邵雨薇哭笑不得：「感覺我會被警察抓走！」

邵雨薇解釋，她打了張洛偍後，對方完全不用演、就出現符合劇本需要的「傻眼」真實反應，也親眼目擊他臉頰開始浮現四隻手指印、慢慢紅起來，「拍完後，我幾乎要對他下跪了，一直狂說對不起」。一旁的賀軍翔加油添醋鬧說「再大力點，他就會暈過去了」。邵雨薇承認自己確實不太會演打人的戲，不太會控制，出道至今拍過四次，除了張洛偍、賀軍翔，之前在大陸拍戲也是不小心就把一個胖胖的男生打到浮現四隻手指印，還有一次打黃河，對方也被她打哭了，事後關心問他是不是很痛，「他說真的很痛」。

台視、三立《天巡者》將於本週日(25日)於台視首播，該劇題材新穎，描述「驅魔真君」鍾馗伏魔降妖的故事，Neflix也將從10月25日起，每週日晚間12點全球獨家新媒體首播，並在全球190個國家播出。賀軍翔飾演的「鬼王」鍾馗，顛覆以往大家對鍾馗的刻板印象，賀軍翔表示最怕和飾演厲鬼的曾莞婷對戲，因為只要跟她對戲就一定是半夜。首映會上眾演員也分享曾遇過的「邪門事件」，結果賀軍翔、邵雨薇自認恐怖程度太弱要先講，讓周曉涵、曾菀婷壓軸。賀軍翔回憶起剛出道時在烏來拍溫泉泡湯戲，同劇演員張睿家去上廁所，他看到廁所方向竟有一隻手縮回去，後來賀軍翔問對方：「廁所裡還有誰在？」對方卻說：「沒有其他人呀！」結果他凌晨拍完戲下山，車子就在山路間爆胎，讓他頓時毛骨悚然。

邵雨薇則說有次在山上拍戲，收工常是半夜，她為了省時間，總選擇走後山、跟大家走不一樣的路，有一晚開到一半發現有棵大樹檔在車子前，車上廣播還發出詭異的「茲茲茲」訊號不清聲音，當下她沒有想太多就倒車，到了有收訊的地方重新導航，發現剛剛路線無誤，於是又重新走一次，擋路的樹卻不見了，隔天跟其他人分享前一晚經歷，大家嚇到紛紛叫她不可以再走後山回家。

飾演秦廣王（閻羅王）的周曉涵說，高中時在校晚自習時，一位有陰陽眼的同學，忽然從教室往外跑，事後同學才說，他看到有個穿該校制服的人不斷在走廊上走來走去、然後跳樓，重複多次後便走進教室，「然後歪下腰，低著頭一個個貼著每位同學的臉，盯著他們看，當快要輪到他的時候，因為覺得很害怕，就趕快跑走！」這也讓周曉涵至今想起來都很毛。

飾演「最美女鬼」的曾莞婷透露有次獨自到泰國曼谷度假兼訪友，半夜有人急敲她的房門，打開門卻一個人也沒有，關上門後又傳來急促敲門聲，她害怕包著棉被躲在床上，餘光往窗戶瞄時，驚見有顆頭正微笑對她招手，讓住在16樓的她嚇得隔天趕快退房，而且開始發燒，當地朋友帶她去泰國的廟裡拜拜後才好轉。

《天巡者》22日舉行盛大首映會，賀軍翔、邵雨薇、周曉涵、曾莞婷、楊銘威、陳璽安、程雅晨、張洛偍、陳博正、譚艾珍、尹昭德、簡廷芮、管麟、洪言翔、王碩瀚等都出席。此外，陳慕義、大飛、張翰、謝其文、姚愛寗、程予希、柯素雲、邱偲琹、陳慕、周孝安、李佳穎、林健寰、王傳一也特別客串演出。

(中時 )