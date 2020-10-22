雲林縣政府文觀處、虎尾鎮公所原欲將虎尾糖廠百年酒精槽，整合周邊開發成「雲林駁二」，日前傳出計畫告吹，公所向交通部觀光局爭取「亮點小鎮」500萬經費遭到駁回。何時能開放民眾參觀，還是個未知數。

虎尾糖廠酒精槽是台灣僅存的古式酒精工廠，外形宛如羅馬競技場。虎尾鎮公所向觀光局申請的「亮點小鎮」500萬經費確定遭到駁回，因該土地為台糖所有，補助經費不得使用於私有土地，公所只好改以其他景點重新申請。

百年酒精槽位於虎尾糖廠內，該區尚有製糖工廠，若要開放民眾參觀，必須規畫範圍，以免影響工廠作業；酒精槽荒廢許久，有安全疑慮，仍需注入經費維護。

虎尾鎮長丁學忠表示，台糖傾向以每年收取租金、或團體預約參觀方式經營。雖然觀光局補助經費名為500萬，但實質只補助340萬，其中160萬是要地方自籌。目前仍待台糖公司進行下一步規畫。

台糖公司雲嘉處表示，目前文化部文化資產局尚在歷史調查階段，預計明年4月才會完成，調查完成後才會向文資局申請經費建設。能否申請成功、如何開發經營仍有待商榷。

丁學忠說，目前連個眉目都沒有，也有許多鄉親在詢問，公所只能全力協助配合。

(中時 )