原PO貼出兒子和女兒拿出的豬公。(圖取自臉書社團爆廢1公社)

一名母親在臉書上分享，自己昨(21)日搭計程車時不小心將錢包遺落在車上，雖然立刻報警處理，但司機說自己沒有撿到，且過程中也載了2組客人。回家後兒子和女兒得知此事便拿出自己存錢的3個「豬公」，並表示「媽媽這你拿去用」，貼心舉動讓原PO感動不已，直說自己捨不得用。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文說明，自己昨晚搭計程車去接女兒下課時，不小心將錢包遺落在車上，事後連忙報警求助，員警受理後也立刻調閱監視器，也找到司機，不過並未找回錢包。

離開警局後原PO也趕去接兒子，她也順帶提到關於錢包不見一事，兒子聽完後也相當緊張「因爲他小學三年級了，有錢的概念，知道金額不小」。於是在回到家後兒子便拿出自己的2隻豬公，並貼心的說「媽媽你拿去用，反正這個本來就是你的」而女兒見狀也跟著拿出豬公。暖心的舉動讓原PO相當感動，更笑說「這3隻小豬都還沒餵飽，媽媽捨不得殺啦」。

貼心事蹟曝光後，許多網友紛紛大讚「小孩好暖心」、「好貼心的孩子」也有不少網友紛幫原PO祈禱、「好心人快出現~」、「希望好心人歸還～」、「錢包兒快出現吧」另有網友提供方法，「我皮包有放連絡方式，成功找回來過二次」。

(中時新聞網)