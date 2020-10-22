華盛頓著名智庫近日為美國下一屆政府提出對台政策藍圖的報告時說，美總統大選後無論誰執政，美國朝野在對台政策上都有廣泛共識，必須加強對台灣的支持，確保台灣持續安全繁榮，因為台灣的成功與否攸關美國重大國家利益。

《美國之音》引述戰略與國際研究中心(CSIS)這份名為《朝向一個更強勁的美台關係》(Toward a Stronger US-Taiwan Relationship)的報告中指出，美國對台政策應該以對美國利益的清楚評估作為推動力，「那些利益包括：確保台灣持續作為一個安全、穩定、健康、堅韌、繁榮及創新的民主社會，不受攻擊與脅迫。」此外，美國的利益也在於台灣持續能融入全球經濟以便能繼續為全球做出貢獻。

如果美國要達到這些目標，報告說，台灣必須逐步建立自己的核心能力，包括：強化其經濟增長、創新能力、全球競爭力和經濟自主性；投資並建立一個能夠進行有效防衛的軍事能力；改善民主治理，以及擴大對外發出台灣成功的資訊。

報導指出，這份長達64頁的報告強調，台灣關係法、三個美中聯合公報(依據美國自己的詮釋)，以及「六項保證」，應該持續是美國對台政策的核心框架。

CSIS報告認為，「今日在美國，公眾及國會對台灣的看法非常正面」，在民主價值、印太地緣政治以及經濟繁榮3方面，台灣的重要性已大為提高。因此建議啟動美台雙邊貿易協定談判、協助台灣融入供應鏈安全多邊討論、發表高層宣示確認台海和平是國際重要關切、對台灣安全進行高層跨部會全面審視、發展一套新工具來強化威懾力量、擴大美台防務對話、加強美台高層對話溝通機會、協助台灣擴大與多邊團體的接觸、加強與理念相近國家的聯盟以擴大對台灣參與國際組織的支援等。

在報告發佈前，負責這個調查研究的專家葛來儀(Bonnie Glaser)及格林(Michael Green)也對報告的背景對媒體進行簡報。葛來儀說，現在是評估美國對台政策和框架是否有效的適當時機，該報告是由CSIS今年初成立的「美國對台政策工作組」負責。格林則表示，報告是由30、40年的跨黨派專家提出，無論是拜登或第二任川普政府都可以非常放心執行的政策藍圖，因為對台灣的「跨黨派共識已經出現」。

格林強調，以前智庫內有親台派與親中派，政府政策上也有重大分歧，但那已經是過去的事了。國會對台灣的支持非常廣泛且超越黨派，它反映了美國的共識，那就是台灣的成功與美國有重大利害關係。

(中時新聞網)