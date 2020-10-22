「0元購屋」藏陷阱！桃園市消保官近期接獲4起購屋糾紛，都是打著無本購屋在投資講座天花亂墜哄騙中高齡者，但細究常是「房貸＋原有房產增貸」或「房貸＋信貸」，就有退休婦人一口氣花1913萬買3間，60萬簽約金要不回，提醒購屋或投資要慎思財務狀況，以免背負債、惹官司。

法務局消保官林煥沐指出，近來有房仲集團利用網頁廣告大力宣傳「0元購屋」免費投資講座，宣稱不用自備款就能輕鬆買房，還說可出租，拿收到的租金繳房貸獲利，話術擘劃完美願景，但參加者不乏中高齡者，簽約後才發現房貸過不了關，民眾發現銀行不肯借錢、自己又無力付清房價，想解約就得面臨巨額賠償。

林煥沐就舉例，65歲的退休婦人因孩子成家立業，打算出售3房2廳、改買2房，多餘的錢還能養老，但聽聞0元購屋法後，立刻簽約掏出100萬買下2間各600萬餘元的房屋，孰料銀行因高齡拒絕貸款，不但要付60萬違約金和2％仲介服務費近30萬，拿回所剩無幾。

另有62歲婦人好奇參加免費講座，一口氣買下3間分別為690、625、598萬元的房屋，並繳交每房20萬簽約金，但總價1913萬，卻要辦理2170萬元貸款，林煥沐直言業者慣用手法就是房貸加利率較高的信用貸款，或是涉及刑責偽造「AB合約」提高成交價格，民眾不可不慎。

林煥沐不諱言，上門求援的多已年過花甲，業者看中步入中高齡想投資的心態，但「免自備款購屋」往往需要有長期穩定的收入、良好的財務和信用，否則就只是行銷話術，提醒民眾簽約前要衡量自身財務，多方查證，並建議先跟銀行確認貸款條件和估價，或在合約載明貸款未達一定成數可解約，保護自己。

(中時 )