富邦悍將原本今日將與統一獅決一死戰，關鍵之役卻因雨延至明天進行，順延一天先發的索沙談到統一打線，認為獅隊年輕打者十分聰明，更誇讚菜鳥教頭林岳平是很棒的總教練，但他說完也立刻強調，「我的最好朋友（洪一中）更強。」

索沙本季對戰統一8場先發戰績3勝1敗，包含2完投、1完封，且他今年堪稱「新莊王」，本季在主場表現虎虎生風，在新莊先發13場取得8勝且未吞任何敗仗，但面對統一「外野三帥」卻沒能展現壓制力，林安可、蘇智傑都曾從索沙手中敲出2發全壘打，成為他最大難題。

談到統一打線，索沙表示，統一年輕打者在他眼中都是很聰明的打者，也很懂得怎麼玩球，「但我會全力以赴去面對像統一這麼強的打者們。」索沙還問記者統一代總教練林岳平是否是第一年執教，因為索沙十分敬佩他。

「我想林岳平是非常好的總教練，他知道要怎麼去贏得比賽。」索沙解釋，他認為林岳平在球員生涯是很厲害的終結者，也可能因為才剛退役不久，仍十分了解球隊生態，知道每場比賽要在什麼環節去做調度。

「他（林岳平）是很聰明的總教練，我很敬佩他。」儘管對「餅總」有極高評價，但索沙仍強調在他心中洪總還是他的最佳總教練，「我的最好朋友還是更棒的！」

(中時 )