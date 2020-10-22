國立聯合大學舉辦苗栗青年洄游創生工作坊，號召青年關心地方創生議題，帶動在地產業社區發展，22日成果發表會展現團隊著力各面向的營運構想。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立聯合大學結合苗栗縣政府以及在地產官學研能量，辦理「苗栗青年洄游創生工作坊」，號召青年關心地方創生議題，並輔導協助構想、創育輔導等，帶動在地產業社區發展，22日辦理苗栗青年洄游創生工作坊成果發表會，結合在地農業與產業、文化等議題，展現營運構想。

國立聯合大學執行教育部高等深耕計畫以及經濟部中小企業處創育機構發展計畫，連結產官學研能量，自2015年起辦理「苗栗青年洄游創生工作坊」，開辦課程、參訪、實作、培訓活動，號召青年關心地方創生議題，提供創新創業營運構想計畫，配合後續創育輔導資源，協助團隊以在地產業或社區議題創業。

苗栗青年洄游創生工作坊成果發表會22日登場，展示學員關注在地手釀醬油、仙草、米食、蠶絲、紅棗、油桐、油柑以及陶瓷產業，以及藺草與原住民編織文化等議題，以及營運構想、產品設計包裝、宣傳影片。

聯合大學創新育成中心主任阮瑞祥表示，今年參訪行程雖因疫情取消，但團隊關心在地產業與社區提出創意構想，評審決定增加入圍獎項，共頒發近10萬元獎金，入選隊伍將免費使用育成中心共作空間半年，協助團隊媒合政府資源，輔導育成團隊創業。

聯大指出，苗栗青年洄游創生工作坊共協助104支團隊、230人次參與，催生好客在一起、山餡甜點、禮沐、銅鑼億品企業社、湖籽實驗室、蛋生奇蹟、涷心等青年創業團隊，協助青年洄游，帶動在地產業社區發展。

(中時 )