外送市場愈來愈蓬勃，外送員滿街跑，安全問題也備受關注。經北市警察交通大隊統計今年8、9月機車外送員受傷人數分別為100人及126人，台北市長柯文哲22日表示，Foodpanda和Ubereats雇一大堆小朋友，就必須負起企業責任做好職前訓練，若再不重視商譽，2個月後就開始定期公布各業者外送員受傷人數。

北市府今午舉行公安督導會報，勞動局報告今年8、9月機車外送員受傷人數分別為100人及126人。

勞動局和交通局另祭出因應作為，要求發生交通事故的外送員業者加強交通安全教育訓練，調整接單功能不搶快接單及警示超速，並對發生事故外送員限制接單資格。

另分析外送員交通事故，針對林森北路與長春路口、忠孝東路四段與敦化南路、漢中街與內江街口等外送員交通事故熱點加強執法，並加強查核業者落實教育訓練。

不過，柯文哲認為業者雇一大堆小朋友，就要有企業責任，大公司就有商譽問題，如果企業再不重視員工職業訓練，2個月後就分別統計各家外送員車禍受傷人數並公布。

(中時 )