蟲蟲危機，農民嚇死了！台東縱谷區關山、池上二期水稻即將進入收割階段，農民卻發現大量「分秘夜蛾」幼蟲啃食稻葉，受害面積逾百公頃，由於政府規定不能焚燒稻草，噴藥防治又擔心農藥殘留，農民憂心忡忡。

關山鎮德高里農民撥開已經結穗的水稻底部，只見根部泥土附著大量蟲卵、幼蟲及蟲蛹，稻穀還掉了一地，被眼前景象嚇一大跳。

農民憂心地說，水稻正要進入收割階段，若採噴藥防治，擔心藥物殘留無法順利繳穀；若不噴藥，只能眼睜睜看著幼蟲群大口啃食葉片，阻礙光合作用進而影響收成，政府又禁止焚燒稻草，不知如何是好。

台東縣政府農業處長許家豪，22日一早由縣議員陳宏宗、楊清順及關山鎮農會總幹事邱美玲到關山鎮德高里視察蟲害情形。

許家豪表示，這次的蟲害是「分秘夜蛾」，屬夜行性，白天躲在稻子底部、晚上才子爬上稻梗啃食，嚴重妨害稻穀入漿，對於農民損害不小，已經請台東農改場協助。

陳宏宗指出，分秘夜蛾是農民天敵，危害水稻面積逾100公頃，現在多數幼蟲已成蛹，羽化後的成蟲產下更多卵，到時候更多幼蟲傾巢而出，危害程度可能更全面性，他呼籲政府要鼓勵農民在這期的水稻收割後焚燒稻草，才能全面解除蟲蟲危機。

邱美玲則指出，需要用藥的農民可向農會推廣部登記，由農會補助並輔導正確噴藥，等藥效安全期後再進行收割。

台東農改場環境作物課表示，分秘夜蛾為偶發性害蟲，目前大部分已化蛹，不會再繼續危害，且即將進入採收期，用藥會有風險，因此不建議特別防治管理，後續會再調查蟲害的影響。

縣府農業處認為，假如水稻已接近成熟，田間沒有足夠的水量，並無法使用藥物，如果蟲害已經呈現化蛹狀態，也不必用藥來防治；最重要的是，請農民藥加入水稻保險，降低產業風險，確保農友權益。

(中時 )