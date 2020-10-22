黨產會預計27日起在松煙辦「不當黨產公民研討會」，對此遭黨產會追殺的婦聯會予以反擊，婦聯會主委雷倩在臉書發文，嗆黨產會與其自說自話，為何不邀婦聯會到場公開辯論？

雷倩指出，自由時報引述黨產會發言人孫斌的說法，影射婦聯會的美齡樓取得不當。但孫斌所陳述的內容，都是這塊地由國民黨的「婦工會」如何取得。無論國民黨的婦工會如何取得土地，婦聯會是經過鑑價，向國民黨價購土地，並自行興建美齡樓的。婦聯會不是婦工會，黨產會指控的謬誤程度，正如孫文不是孫斌一樣明顯。

接著雷倩表示，如果黨產會要舉行9天自說自話的「精彩展示」，那麼，何不公開邀婦聯會到場辯論呢？如果黨產會那麼有把握，也可以由電視公開轉播啊！

最後雷倩表示，在這樣的氛圍下，明晚婦聯會將在美齡樓舉行創會主任委員蔣夫人宋美齡逝世17週年追思禱告會。紀念的不是她的逝世，而是她充滿馨香之氣、如同一粒麥子的一生。邀請各界朋友一同用音樂與禱告守護真相、守護歷史、祝福國家。

(中時 )