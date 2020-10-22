為改善國道1號林口交流道塞車的問題，中央與地方多次會勘未果，今(22日)天下午3時許，立委洪孟楷、高工局及新北市相關單位舉行會勘，希望利用標線的改變短期內疏解交通問題，預計將在11月起，將南下匝道右轉的雙白線從30公尺延長到130公尺，提早分流讓道路更順暢。

新北市林口區人口數逐年增加，民眾在上、下班時出入交流道時常出現壅塞現象。林佳龍部長曾在9月時找來新北市長侯友及桃園市長鄭文燦一同會勘，但三方未達成協議林佳龍最後決定，將在3個月內，彙整地方意見、修正計畫後，再進行後續發包、施工作業。洪孟楷今天邀請高公局、議員蔡淑君、新北市交通局及警察局等單位會勘。

洪孟楷表示，林佳龍部長承諾三個月要做解決方案是指新興工程的建設，那是指新增匝道口的部份，在沒有興增匝道口的時候，民眾的生活還是要過，希望透過延出南出匝道的雙白線長度，透過分流疏導交通。

高公局交通管理科長張則斌表示，第3車道左直彎道改為直行道部分，因尖峰時段該處左轉車流達5成以上，擔心縮減1左轉道會造成車流回堵，預計評估2週後再做報告，而雙白實線延長部分，若天氣許可的話，預計2週內可完成，最快將在11月起即可實施。

蔡淑君在會議中表示，當初在2014年時就提出南出南出匝道分流概念，包括林口端右轉專用道等，當初未被採用，現在證明提前分流可減緩車輛交會。她不滿表示，高工局只顧前往桃園的左轉車輛動線，導致林口居民在上下班時間回不了家，希震第3次左直轉道改成全面直行道，再配科技執法及標線劃設，讓交流道車輛徹底分流，解決長期的塞車問題。

(中時 )